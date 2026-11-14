Technische Störung

Störung im US-Flugverkehr (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Jacek Boczarski)

US-Medien zufolge war es die längste Störung im Flugverkehr seit den Einschränkungen wegen der Terroranschläge vom 11. September 2001. Die Regierung in Washington verwies auf veraltete Technik der Luftsicherheit und forderte den Kongress auf, weitere Gelder für die Modernisierung freizugeben. Ein Hackerangriff oder ein Zusammenhang mit den weltweiten Problemen bei Microsoft wurden als Ursache ausgeschlossen.

Wegen der Störung sind auch heute noch Verzögerungen im internationalen Flugverkehr mit Start oder Ziel in den USA möglich.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.