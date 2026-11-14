Technische Störung
Stundenlanges Flugverbot in den USA - Regierung sieht veraltete Technik als Ursache

In den USA hat es wegen technischer Probleme ein stundenlanges Flugverbot gegeben. Ursache war eine Störung der Kommunikationssysteme, wie das Verkehrsministerium mitteilte. Die Luftsicherheitsbehörde FAA untersagte den Start Tausender Flugzeuge. Zehntausende Menschen strandeten an den Flughäfen. Auch Verbindungen aus Europa wurden zwischenzeitlich ausgesetzt.

    Menschen schauen auf große Anzeigetafeln in einem Flughafen-Terminal.
    Störung im US-Flugverkehr (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Jacek Boczarski)
    US-Medien zufolge war es die längste Störung im Flugverkehr seit den Einschränkungen wegen der Terroranschläge vom 11. September 2001. Die Regierung in Washington verwies auf veraltete Technik der Luftsicherheit und forderte den Kongress auf, weitere Gelder für die Modernisierung freizugeben. Ein Hackerangriff oder ein Zusammenhang mit den weltweiten Problemen bei Microsoft wurden als Ursache ausgeschlossen.
    Wegen der Störung sind auch heute noch Verzögerungen im internationalen Flugverkehr mit Start oder Ziel in den USA möglich.
    Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.