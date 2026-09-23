Flixtrain baut Fernverkehr aus

Flixtrain will der Deutschen Bahn Konkurrenz machen. (imago/Waldmüller)

Im Laufe des kommenden Jahres sollen die Züge zwischen Hamburg und Berlin stündlich verkehren. Die Fahrzeit werde dabei schneller sein als bei den ICE-Zügen des Wettbewerbers Deutsche Bahn, erklärte das Unternehmen.

Mit neuen Zügen und Investitionen von rund 2,4 Milliarden Euro plant Flixtrain den Aufbau eines eigenen Fernverkehrsnetzes. Die Deutsche Bahn bleibt mit einem Anteil von rund 95 Prozent allerdings weiterhin klarer Marktführer.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.