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Sturm an der US-Ostküste sorgt für Stromausfälle und Flugstreichungen

An der Ostküste der USA hat ein schwerer Sturm zu Stromausfällen und der Streichung von hunderten Flügen geführt.

    Sturm in den USA: Das Foto zeigt Autos, die durch eine überflutete Straße fahren.
    Überflutete Straße in Point Pleasant/New Jersey. (Getty Images via AFP / RYAN MURPHY)
    Zeitweise waren mehr als 100.000 Haushalte von Washington bis in den Bundesstaat Maine von der Stromversorgung abgeschnitten. Laut dem Internetdienst Power Outage dauern die Ausfälle an.
    Die Gouverneurinnen von New York und New Jersey, Hochul und Sherrill, riefen bereits am Freitag für einige Bezirke den Notstand aus. Hochul warnte vor extrem gefährlichen Bedingungen entlang der Küste wegen hoher Wellen und Überschwemmungen. Sherrill appellierte an die Bürger, den Sturm ernstzunehmen. Mehrere Großveranstaltungen, darunter das Global Citizen Festival in New York, wurden abgesagt.
    Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.