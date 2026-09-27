Zeitweise waren mehr als 100.000 Haushalte von Washington bis in den Bundesstaat Maine von der Stromversorgung abgeschnitten. Laut dem Internetdienst Power Outage dauern die Ausfälle an.
Die Gouverneurinnen von New York und New Jersey, Hochul und Sherrill, riefen bereits am Freitag für einige Bezirke den Notstand aus. Hochul warnte vor extrem gefährlichen Bedingungen entlang der Küste wegen hoher Wellen und Überschwemmungen. Sherrill appellierte an die Bürger, den Sturm ernstzunehmen. Mehrere Großveranstaltungen, darunter das Global Citizen Festival in New York, wurden abgesagt.
Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.