Südkoreas Präsident Lee Jae Myung (picture alliance / YONHAPNEWS AGENCY / Yonhap)

In einem Interview der New York Times sagte er, dies sollte ⁠im Gegenzug zu einem Einfrieren des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms geschehen. Bisher bestehen die USA auf einem vollständigen, unumkehrbaren Stopp. Lee sagte dazu, ein Beharren auf einer sofortigen ⁠Denuklearisierung führe zu keinem Ergebnis. Sobald ein Einfrieren der Rüstungsaktivitäten ⁠erreicht sei, könne durch gegenseitige Zugeständnisse ⁠Vertrauen aufgebaut werden, um Nordkorea schließlich ‌zu einer Reduzierung seines Arsenals zu bewegen. Die derzeitigen Sanktionen bezeichnete er als ohnehin wenig wirksam.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.