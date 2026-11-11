Autoritarimus-Studie 2026 / Folge 3 - Wie werden wir den Hass los? (Getty Images / Alona Horkova)

Momentan machen sich viele Menschen in Deutschland Sorgen um die Migration. Parteien wie die AfD fordern, die Zuwanderung streng zu begrenzen. In der neuen Leipziger Autoritarismus-Studie stimmen 34,9 Prozent der Befragten das Aussage zu: „Deutschland ist durch die vielen Ausländer in gefährlichem Maß überfremdet“.

Gleichzeitig ist Migration ein Prozess, der unumkehrbar scheint. Verschiedene neue Studien zeigen zugleich, dass die alte Einteilung zwischen „Einheimischen“ und „Zuwanderern“ nicht mehr funktioniert.

„Gesellschaft der Minderheiten“: Studie mit überraschenden Ergebnissen

Besonders das europäische Forschungsprojekt "Gesellschaft der Minderheiten” zeigt überraschende Befunde. Hier wurden nur Menschen ohne Migrationshintergrund befragt, die in Vierteln wohnen, in denen die Einheimischen nicht mehr die Mehrheit stellen. Untersucht wurden Viertel in mehreren europäischen Großstädten, darunter auch in Hamburg.

Diese Viertel nennen Forschende mittlerweile auch „superdivers“. Es bedeutet, dass ethnische Herkunft als Merkmal nicht mehr ausreicht, um die einzelnen Bevölkerungsgruppen zu beschreiben. Die Unterschiede innerhalb der einzelnen Gruppen nach Alter, Bildung, Geschlecht, sexueller Orientierung, Religion, regionaler Herkunft (Stadt/Land) sind viel größer als Unterschiede zwischen den einzelnen Gruppen.

Einheimische profitieren von Migration

Eine gewisse Zahl zieht sich in ihre eigene Blase zurück. Diese sucht keinen Kontakt mit den neuen Leuten im Viertel. Andere haben aber Kontakte und berichten von positiven Erfahrungen, sagt Studien-Co-Autor Maurice Cruul:



„Wir fanden, dass die Menschen, die an den superdiversen Kontexten partizipieren, das als persönlichen Gewinn schilderten. Sie fühlen sich sicher, willkommen, sie fühlen sich mehr zugehörig.“

Wie der Alltag über gelungene Integration entscheidet

Entscheidend sei der Alltag. Dort merkten die Menschen, dass sie vom Zusammenleben profitieren. Es gehe auch nicht darum, Probleme zu verschweigen. Diese seien in den verschiedenen Städten vergleichbar, sagt Maurice Cruul:

„Wir haben überall dieselben Dinge gefunden. Es geht um die Sicherheit in den Straßen, es geht um junge Leute, es geht um Herumhängen in den Straßen, es geht um verschmutzte Flure. All diese Dinge sind überall sehr ähnlich. Wir sagen, das sollte etwas sein, um Menschen zusammenzubringen.“

Es gibt Beispiele wo sich die Menschen vor Ort zusammengetan haben, um gemeinsam Probleme in ihrer Nachbarschaft zu regeln, den Alltag besser zu machen. Es ist aber nicht so einfach und es passiert nicht automatisch.

Sehr hilfreich für gutes Miteinander sind organisierte Strukturen, erklärt die Co-Autorin der Studie, Frans Lelie. Hilfreich seien vor allem feste Strukturen wie im Sportverein oder Fitness-Club, wo eine gemischte Gruppe aufeinandertrifft, deren Mitglieder aber gleiche Interessen und Ziele haben:

„Eine gemischte Schule, in der Eltern sich auch treffen, ein Chor, eine religiöse Vereinigung, wo Menschen aus verschiedenen Hintergründen hinkommen. Dies sind Beispiele, wo Menschen sich in einer organisierten Situation treffen, wo sie wissen, warum sie da sind, weil sie das gleiche Ziel haben."

Wer im Alltag Kontakt zu Zuwanderern hat

Was Cruul und Lelie noch herausgefunden haben: Die Erzählung von Rechtspopulisten und Rechtsextremen, Migration sei ein Projekt der Eliten auf Kosten der einfachen Leute – die hat zumindest in den untersuchten Vierteln eigentlich nichts mit der Realität zu tun.

Denn es seien faktisch die einfachen Leute, die von ihren neuen Nachbarn profitieren. Tatsächlich hätten eher die Menschen mit gehobener Bildung und entsprechenden Jobs, die sich verbal positiv zur Migration äußern, im Alltag viel weniger Kontakt mit Zugewanderten. Vielmehr blieben die meistens in ihrer eigenen Bubble.



Umgekehrt zeigt die Studie, dass Einheimische, die Migration eher skeptisch betrachten, mit ihren Bekannten mit Migrationsgeschichte gut auskommen - im Fußballclub, bei der Arbeit, in der Nachbarschaft, auf Elternabenden in Schule und Kindergarten.

Probleme im Viertel lösen: Appell an die Politik

Die Studie macht Mut zum positiven Miteinander. An die Politiker richten die Forschenden den Appell, nicht die Augen vor Problemen zu verschließen. Diese könnten offen angesprochen und gelöst werden.

Zum Ergebnis der Studie „Gesellschaft der Minderheiten“ passt ein Befund der Leipziger Autoritarismus-Studie: Bei der Solidarität gab es sehr hohe Werte. Demnach haben Menschen ein Bedürfnis, miteinander gemeinsam Probleme zu lösen und empathisch miteinander umzugehen.