Blick von den von Israel besetzten Golanhöhen nach Syrien (Symbolbild) (ARD / Torsten Teichmann)

Begründet wurden die insgesamt drei Festnahmen mit einer Planung von Anschlägen auf nicht näher bezeichnete Ziele. Im syrischen Staatsfernsehen war unter Berufung auf Geheimdienste von einem "Sabotagekomplott" in der Provinz Daraa die Rede, das vereitelt worden sei. Unter anderem sei geplant gewesen, Raketenabschuss-Rampen einzurichten. Die heutigen Machthaber in Damaskus, die Langzeit-Diktator Assad Ende 2024 gestürzt hatten, stehen der pro-iranischen Hisbollah feindlich gegenüber.

Die Miliz kämpfte während des Bürgerkriegs auf der Seite Assads. Von syrischem Territorium bedroht die Hisbollah zudem das benachbarte Israel.

Diese Nachricht wurde am 30.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.