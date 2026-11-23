Gut sichtbar an der Kasse: Zigaretten im Supermarktregal. Der Preis pro Schachtel dürfte bis 2030 auf gut elf Euro steigen (IMAGO / Manfred Segerer)

Der Sucht- und Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Hendrik Streeck, spricht regelmäßig über gesundheitliche Gefahren von Alkohol, Zucker – und auch Zigaretten und Tabakersatzprodukten. Seit er das Amt übernommen hat, warnt der CDU-Bundestagsabgeordnete immer wieder vor allem vor Vapes und Nikotinbeuteln, die gerade für junge Menschen ein hohes Suchtrisiko bergen.

Damit hat er sich offenbar Gegner gemacht: Tabaklobbyisten hätten ihn bedrängt und versucht, ihn zu diskreditieren, sagt Streeck. Die Branche weist das zurück – doch der Streit zeigt, wie hart in Deutschland und anderswo um die Regulierung von Tabak und Nikotin gerungen wird.

Auf Parteitagen und Empfängen hätten Lobbyisten der Tabakbranche ihn regelrecht bedrängt, sagt Streeck. Und nicht nur ihn: Auch dem Bundesinstitut für Risikobewertung werde unterstellt, es arbeite wissenschaftlich falsch.

Dem LobbyControl-Beobachter Timo Lange ist ebenfalls berichtet worden, dass die Tabakbranche besonders aggressiv auftritt. Gemessen am Umsatz gibt die Tabakindustrie besonders viel Geld für Lobbyarbeit aus. Allein für die Vertretungen in Berlin wendet die Industrie nach Angaben aus dem Lobbyregister des Bundestages jedes Jahr rund sieben Millionen Euro für reine politische Lobbyarbeit auf. Für das Marketing in Deutschland insgesamt sind es pro Jahr noch einmal rund 250 Millionen Euro – bei einem Gesamtumsatz von 30 Milliarden Euro jährlich.

Die Tabaklobby-Organisationen laden regelmäßig zu exklusiven Events ein, organisieren aufwendige Empfänge im Berliner Politikbetrieb – und sponsern immer wieder auch Parteitage.

Der Bundesverband der Tabakwirtschaft und neuartiger Erzeugnisse (BVTE) weist den Vorwurf aggressiven Lobbyings zurück. Jan Mücke, der Hauptgeschäftsführer des größten Nikotin- und Tabaklobbyverbandes in Deutschland, sagt, er und seine Mitarbeiter würden einfach ihre Arbeit machen: bei der Politik für die Interessen ihrer Unternehmen werben – wie Lobbyisten in jeder anderen Branche auch. Den Bundesdrogenbeauftragten hätten sie nicht bedrängt, sagt Mücke.

Gestritten wurde zuletzt etwa über die Steuern auf Tabak – und somit um handfeste ökonomische Interessen. Im Oktober hatte der Bundestag eine Steuererhöhung beschlossen. Die Steuern werden ab 2027 so stark angehoben, dass der Preis für eine Schachtel Zigaretten von derzeit rund acht Euro auf gut elf Euro im Jahr 2030 steigen dürfte, eine deutlich stärkere Erhöhung als in den vergangenen Jahren. Ebenfalls erhöht werden die Steuern auf die Flüssigkeiten von E-Zigaretten, von derzeit 32 Cent je Milliliter auf 44 Cent im Jahr 2030.

Der Bund erhofft sich von der Steuererhöhung in den nächsten vier Jahren insgesamt zwölf Milliarden Euro an Mehreinnahmen. Die Branche hatte gewarnt, die Preiserhöhung werde zu mehr illegalen Zigaretten in Deutschland führen. Durchsetzen konnte sich die Tabaklobby mit ihrem Kampf gegen die Steuererhöhung aber nicht.

Andere europäische Länder wie Großbritannien gehen bei der Regulierung von Tabakprodukten deutlich weiter. In Großbritannien etwa dürfen Personen, die ab dem 1. Januar 2009 geboren wurden, ihr Leben lang keine Tabakprodukte legal erwerben. Die britische Regierung will so eine rauchfreie Generation schaffen.

Mit dem sogenannten Plain Packaging, einer neutralen Einheitsverpackung, auf der die Zigarettenmarke nicht zu sehen ist, gehen einige Staaten gegen die Marketingstrategien der Tabakunternehmen vor. Die Industrie reagiert darauf dann teils mit Klagen gemäß internationalen Handelsabkommen.

Einige Länder steuern auch konsequenter als Deutschland dagegen, dass die Nikotinabhängigkeit durch neuartige Produkte wie Vapes und Nikotinbeutel, die vor allem bei jungen Menschen beliebt sind, wieder zunimmt. Beispiel Niederlande: Aromatisierte Vapes sind dort verboten. Die Regierung wirbt für ein entsprechendes EU-weites Verbot.

Weiteres Konfliktpotenzial zwischen Tabaklobby und Politik ist reichlich vorhanden: Auf Ebene der EU sollen mehrere Tabak-Regularien neu gefasst werden – darunter die Tabakproduktrichtlinie.

Hörfunkbeitrag: Manfred Götzke, Onlineartikel: Martin Teigeler