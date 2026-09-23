Tote und Verletzte in der Ukraine nach russischem Angriff. (picture alliance / abaca / Kotenko Yevhen / Ukrinform)

Dabei wurden nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet und mehr als 20 weitere verletzt. Getroffen wurden unter anderem Tankstellen, Lagerhäuser und Bahninfrastruktur. Auch in Charkiw kam nach Behördenangaben ein Mensch ums Leben. In der Region Odessa wurden Lagerhäuser mit Medikamenten, Haushaltswaren und Lebensmitteln getroffen. Bei einem Angriff auf ein Frachtschiff im Schwarzen Meer wurde der ukrainischen Hafenbehörde zufolge der Kapitän getötet.

Russland setzt seit einiger Zeit Düsendrohnen ein. Die mit Strahltriebwerken ausgestatteten Fluggeräte erreichen deutlich höhere Geschwindigkeiten und Reichweiten als herkömmliche Drohnen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte zuvor vor einer neuen russischen Angriffswelle gewarnt. Er spricht heute vor der UNO-Vollversammlung in New York.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.