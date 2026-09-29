Fußball-Länderspiele

Laura Freigang von Eintracht Frankfurt (picture alliance / dpa / Jürgen Kessler)

Auch Eintracht Frankfurts Kapitänin Laura Freigang steht trotz eines laufenden Disziplinarverfahrens im Kader von Bundestrainer Wück. Gegen sie läuft seit Monaten ein Verfahren wegen drei verpasster Dopingtests. Ihr droht eine lange Sperre. "Laura ist spielberechtigt, sie hat mit sportlichen Leistungen überzeugt", erklärte DFB-Sportdirektorin Künzer die Nominierung.

Mit Neuling Baum, aber ohne Berger

Insgesamt stehen elf Spielerinnen von ausländischen Clubs im Aufgebot. Darunter ist erstmals auch die 19-jährige Flügelspielerin Lisa Baum, die bei Arsenal London unter Vertrag steht. Stammtorhüterin Ann-Katrin Berger vom US-Club Gotham FC pausiert dagegen in Absprache mit dem Trainerteam.

Die DFB-Elf trifft am 9. Oktober in Karlsruhe auf Australien. Das zweite Freundschaftsspiel am 13. Oktober gegen Japan wird in Bremen ausgetragen.

Diese Nachricht wurde am 29.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.