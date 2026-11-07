Nach Entlassung von Stabschefin Wiles

Der neue Stabschef im Weißen Haus: Stephen Miller. (AP / Jacquelyn Martin)

Wer ist Stephen Miller?

Die Ideen von Miller spalteten wie vielleicht von keinem anderen in Trumps Umfeld die amerikanische Bevölkerung. Der demokratische Minderheitsführer im US-Repräsentantenhaus, Jeffries, beschrieb Miller als "gefährlichen Ausländerfeind und rücksichtslosen Extremisten".

Als im Januar etwa der US-Bürger Alex Pretti in Minneapolis im Umfeld eines Einsatzes von Bundesbeamten gegen Migranten auf der Straße erschossen wurde, inszenierte sich Miller als Scharfmacher und brachte den Vorwurf auf, Pretti sei ein "inländischer Terrorist" gewesen. Das Ganze ging aber für Trump nach hinten los: Weil der Protest in ganz Amerika hochkochte, musste er zurückrudern und die brutalen Razzien mit vermummten Beamten zurückfahren.

Miller wollte auch das per Verfassung verbriefte Geburtsrecht in den USA einschränken - doch das höchste US-Gericht schob der Regierung einen Riegel vor.

Warum macht Trump den Personalumbau gerade jetzt?

Der Umbau erfolgt, weil die Republikaner bei den Midterms eine herbe Niederlage erlitten haben. Sie mussten viele Sitze im Parlament an die Demokraten abgeben. Der Frust in der Partei ist groß. Es entbrannte eine Debatte um die künftige inhaltliche Ausrichtung. Und um die Frage, ob man mit Trump noch auf die richtigen Köpfe setzt. "Veränderung", sagte Trump auf die Frage von Journalisten nach den Hintergründen des Personalwechsels. Jetzt setzt er mit der Personalie ein neues Thema. Es ist der Versuch, Macht, Kontrolle und Stärke zu signalisieren.

Auffällig: Wiles' Ausscheiden folgt auf eine Reihe früherer Personalkonsequenzen in Trumps Kabinett, bei denen vorrangig Frauen gehen mussten: Heimatschutzministerin Noem, Justizministerin Bondi, Arbeitsministerin Chavez-DeRemer und Trumps Sprecherin Zacharia nahmen in der Vergangenheit ihren Hut.

Was bedeutet die Personalie für die Republikaner?

Die Republikaner wissen jetzt, welche Ausrichtung Trump verfolgt und wem seine Loyalität gilt: Dem bislang mächtigen erzkonservativen Lager der Bewegung "Make America Great Again", die hinter Trump steht und die weite Teile der Republikanischen Partei erfasst hat.

Die Botschaft in der Debatte um die unter Trump weiter nach rechts gerückte Partei lautet: keinen Zentimeter nach links rücken. Es ist auch der Versuch Trumps, dem MAGA-Lager weiterhin die zentrale Bedeutung in der Partei beizumessen, weil Miller einer der entschiedenen Verfechter ihrer Grundideen ist. Zugleich ist Millers Ernennung ein Signal an die Demokraten, dass Trump trotz ihrer Mehrheiten im Kongress einen harten Konfrontationskurs fahren wird.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.