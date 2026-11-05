Zuvor hatte First Lady Melania Trump Vertreter Russlands und der Ukraine getroffen. Der US-Sondergesandte Kushner teilte mit, man habe in Brüssel mit Vertretern der NATO, der Ukraine und europäischen Partnern produktive und substanzielle Gespräche über die Lösung des Konflikts geführt. Kommende Woche soll es in Abu Dhabi Gespräche zwischen Vertretern aus Kiew, Moskau und Washington geben.
Selenskyj wurde unterdessen in Madrid von Spaniens Regierungschef Sánchez und König Felipe VI. empfangen. Am Rande des Iberoamerika-Gipfels warb er zudem bei lateinamerikanischen Staats- und Regierungschefs um weitere Unterstützung für sein Land.
Diese Nachricht wurde am 06.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.