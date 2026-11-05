Ukraine-Krieg

Trump stellt nach Treffen mit Putin-Vertrautem mögliches Abkommen in Aussicht

US-Präsident Trump hat nach eigenen Angaben den russischen Unterhändler und Putin-Vertrauten Dmitrijew im Weißen Haus empfangen. Anschließend stellte Trump ein mögliches Abkommen in Aussicht, das nach seinen Worten über die Ukraine hinausreichen und Auswirkungen auf ganz Europa haben könnte.