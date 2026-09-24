US-Präsident Trump und Chinas Staatschef Xi im Weißen Haus (AP Photo / Jacquelyn Martin)

Trump kündigte Entscheidungen zu Themen an, die man gemeinsam erörtern werde, darunter sei auch Künstliche Intelligenz. Hier liefern sich beide Länder einen Wettstreit um die Vorherrschaft. Für den Abend ist ein Staatsbankett geplant, bei dem auch führende Vertreter aus der Technologie-Branche erwartet werden.

Xi fordert Zurückhaltung in Taiwan-Frage

Xi betonte, die USA und China sollten Partner und keine Rivalen sein. Es sei ein entscheidendes Jahr für die Beziehungen beider Länder. Die USA verkündeten, dass sich beide Länder auf eine Verlängerung ihrer Zollpause um zwei Monate verständigt hätten. Eine Bestätigung dazu von chinesischer Seite steht noch aus.

Konfliktthemen zwischen den beiden Ländern sind außerdem der Umgang mit Iran, Russland und Taiwan. Xi forderte die USA und den Iran zu Verhandlungen auf. Mit Blick auf Taiwan betonte er, dass die Haltung Chinas zur Wahrung der nationalen Einheit und territorialen Integrität glasklar sei. Er forderte Trump auf, die Taiwan-Frage mit Umsicht zu behandeln. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz.

Fast alles an "symbolischer Wertschätzung" aufgeboten

Trump hatte Xi gestern bei dessen Ankunft auf einem Militärflughafen nahe der Hauptstadt Washington persönlich empfangen. ARD-Hörfunkkorrespondent Ralf Borchard sagte im Deutschlandfunk , schon dies habe gezeigt, wie ernst Trump den Besuch nehme. Normalerweise begrüße der Präsident seine Gäste bei deren Eintreffen im Weißen Haus. Auch sonst sei für Xi fast alles aufgeboten worden, was an symbolischer Wertschätzung möglich sei.

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Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.