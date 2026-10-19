Er sei dabei, einen Frieden im Ukraine-Krieg zu verhandeln, erklärte Trump. Deshalb wolle er nichts unternehmen, was Russland vom Verhandlungstisch vertreiben könnte. Er warf dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj erneut vor, russische Dieselraffinerien angreifen zu lassen und damit die weltweiten Dieselmärkte zu schädigen.
Selenskyj äußerte Besorgnis über den Russland-Kurs des US-Präsidenten. Sollte sich Washington auf Moskaus Seite stellen, könnte sein Land nicht überdauern, sagte Selenskyj dem Fernsehsender NBC. Zugleich zeigte er sich dankbar, dass die USA seinem Land nach mehreren Tagen Pause wieder Geheimdienstinformationen lieferten.
Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.