Ukraine-Krieg
Trump verteidigt Aussetzen von Russland-Sanktionen: Will Moskau am Verhandlungstisch halten

US-Präsident Trump hat das Aussetzen von Sanktionen gegen Russland gegen Kritik verteidigt.

    US-Präsident Donald Trump
    US-Präsident Donald Trump (Archivbild) (picture alliance / zz / Andrea Renault / STAR MAX / IPx)
    Er sei dabei, einen Frieden im Ukraine-Krieg zu verhandeln, erklärte Trump. Deshalb wolle er nichts unternehmen, was Russland vom Verhandlungstisch vertreiben könnte. Er warf dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj erneut vor, russische Dieselraffinerien angreifen zu lassen und damit die weltweiten Dieselmärkte zu schädigen.
    Selenskyj äußerte Besorgnis über den Russland-Kurs des US-Präsidenten. Sollte sich Washington auf Moskaus Seite stellen, könnte sein Land nicht überdauern, sagte Selenskyj dem Fernsehsender NBC. Zugleich zeigte er sich dankbar, dass die USA seinem Land nach mehreren Tagen Pause wieder Geheimdienstinformationen lieferten.
    Diese Nachricht wurde am 19.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.