Ukraine-Kriegs mit Kreml-Chef Putin und dem chinesischen Staatschef Xi in China gezeigt.
"Wenn dies gewünscht werde, sei er dazu bereit", sagte Trump. Zuvor hatte Putins Sprecher Peskow bestätigt, dass im Kreml ein Dreiertreffen am Rande des Apec-Gipfels im kommenden Monat erörtert worden sei. Das "Wall Street Journal" hatte berichtet, dass Putin ein solches Treffen ohne Beteiligung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj vorgeschlagen habe, um über ein Ende des
Ukraine-Kriegs zu beraten.
Ukraine-Kriegs zu beraten.
Der ukrainische Außenminister Sybiha kritisierte die Idee scharf. Vielmehr könne ein Dreiertreffen zwischen den Staatschefs der Ukraine, der USA und Russlands dazu beitragen, den Krieg schneller zu beenden, schrieb er auf der Plattform X. Gespräche im Format Russland-China-USA würden genau das Gegenteil bewirken: Es würde Putin ermutigen, diesen Krieg fortzusetzen, betonte Sybiha.
Die Spannungen zwischen Washington und Kiew hatten zuletzt zugenommen. Trump hatte am Freitag bereits beschlossene Sanktionen gegen Russland für 60 Tage ausgesetzt und zuvor mit Moskau russische Diesellieferungen in die USA vereinbart.
Diese Nachricht wurde am 20.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.