In Kiew gab es nach der Entlassung von Verteidigungsminister Fedorow erneut Proteste. (AP / dpa / Efrem Lukatsky)

Die Demonstranten forderten erneut, dass Fedorow wieder als Ressortchef eingesetzt wird. Viele verlangten auch die Entlassung von Armeechef Syrskyj. Selenskyj hatte zuvor eine größere Regierungsumbildung vorgenommen und dabei auch Fedorow aus dem Kabinett genommen.

Spannungen mit Armeeführung

Der 35 Jahre alte Fedorow gilt als Reformer, der das Beschaffungswesen für die Armee verändert hat und der stark auf Technisierung und Digitalisierung der ukrainischen Verteidigung setzt. Allerdings gab es Spannungen zwischen ihm und der Armeeführung und insbesondere mit Armeechef Syrskyj.

Als neuen Verteidigungsminister will der Präsident den bisherigen kommissarischen Chef des Geheimdienstes SBU, Jewhenij Chmara, nominieren. Der neue Regierungschef Serhij Korezkyj ernannte Chmara gemäß einer Mitteilung vom Freitagabend zunächst geschäftsführend zum Leiter des Verteidigungsressorts.

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Diese Nachricht wurde am 18.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.