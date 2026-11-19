Krim-Brücke wurde bereits vor zwei Tagen schwer beschädigt. (AFP/HANDOUT)

Der Zugverkehr über die Brücke sei vorerst eingestellt worden, der entstandene Schaden werde derzeit ermittelt, teilte der von Moskau eingesetzte Verwaltungschef Aksjonow auf Telegram mit. Erst in der Nacht zum Dienstag hatte ein massiver ukrainischer Angriff mit Marschflugkörpern einen Stahlbogen des etwa 19 Kilometer langen Bauwerks zerstört.

Die Krim-Brücke gilt als Prestigeprojekt des russischen Präsidenten Putin und verbindet die 2014 annektierte Schwarzmeer-Halbinsel mit dem russischen Festland. Die russische Armee transportiert über die Brücke unter anderem militärische Ausrüstung auf die Krim. Die Ukraine hat das strategisch wichtige Bauwerk über die Straße von Kertsch darum in den vergangenen Jahren immer wieder angegriffen.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.