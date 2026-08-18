Russischer Angriffskrieg

Mehrere Tote nach russischen Angriffen auf die Ukraine (picture alliance/Anadolu/Francisco Richart)

Nach Behördenangaben wurden außerdem 18 Menschen verletzt. Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor bereits fast 150 russische Drohnenangriffe aus der vergangenen Nacht gemeldet. Mehr als hundert der Fluggeräte sollen abgefangen worden sein.

Laut der russischen Verwaltung wurde nahe dem von Russland besetzten Atomkraftwerk Saporischschja bei einem ukrainischen Angriff auf eine Bushaltestelle eine Person getötet. Es soll 15 Verletzte gegeben haben. ⁠Bei den Opfern handelt es sich demnach um Beschäftigte des AKW. Die Ukraine hatte in der vergangenen Nacht bereits eine große Attacke mit bis zu 800 Drohnen auf die Region um Moskau ausgeführt. Auch dabei gab es mehrere Verletzte.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.