Die Ukraine hat die Region Moskau mit Hunderten Drohnen angegriffen. (Uncredited / Moscow Region Governo / Uncredited)

Moskaus Bürgermeister Sobjanin teilte mit, insgesamt seien mehr als 600 Drohnen eingesetzt worden. Es gebe mehrere Verletzte. Eine Drohne traf nach Angaben der Regionalbehörden ein Lager des Onlinekonzerns Wildberries. Die Ukraine wirft dem Unternehmen vor, die russischen Streitkräfte mit militärischen Gütern zu beliefern. An den Moskauer Flughäfen wurde der Betrieb zeitweise eingeschränkt. Auf der von Russland annektierten ukrainischen Halbinsel Krim kam es nach den Attacken zu Stromausfällen.

Bei russischen Angriffen auf die Region Charkiw im Nordosten der Ukraine kamen örtlichen Angaben zufolge mindestens zehn Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 18.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.