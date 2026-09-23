UNO-Vollversammlung

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj (Archiv) (picture alliance / dpa / Jens Büttner)

Er bezeichnete den russischen Staatschef Putin als "Patient Null", von dem sich die Idee des Krieges verbreite. Dieser Patient mache die Welt für alle gefährlicher und müsse gestoppt werden. Selenskyj betonte, Russland unter Putin bedrohe auch die Republik Moldau, Polen und die baltischen Staaten. Zudem verwies er auf Syrien und Länder in Afrika, die leidvolle Erfahrungen mit russischer Brutalität gemacht hätten.

Zugleich stellte Selenskyj eigene Fortschritte bei der Entwicklung von Drohnen heraus. Ziel sei es, durch Kooperation mit anderen Ländern ein modernes, integriertes Verteidigungssystem gegen die Drohnengefahr zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.