Gesundheit

Eingang zur Notaufnahmen in einem Krankenhaus (Symbolbild) (picture-alliance/dpa/Horst Galuschka)

Das hat eine Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Notfallmedizin ergeben, über die das Magazin "Der Spiegel" und das ZDF berichten. Die angespannte Lage habe sich in den vergangenen zwölf Monaten noch verschlechtert.

Notaufnahmen in allen Bundesländern wurden zu ihrer Situation an einem Stichtag befragt. 45 Prozent berichteten, an diesem Tag überbelegt und überlastet gewesen zu sein.

Der Präsident der Gesellschaft für Notfallmedizin, Pin, sagte, aus großen internationalen Studien wisse man, dass in solchen Situationen die Patientensicherheit gefährdet sei.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.