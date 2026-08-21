Rauchentwicklung bei einem Waldbrand im Hürtgenwald (Gabriele Löbel / dpa / Gabriele Löbel)

Immer, wenn man Rauch rieche, seien auch schädliche Stoffe in der Luft, erklärte Hoffmann weiter. Schützen könne man sich unter anderem durch das Tragen einer FFP2-Maske, durch das Aufhalten in geschlossenen Räumen und durch das Verzichten auf körperliche Tätigkeiten im Freien. Wichtig sei auch, Klimaanlagen auf Filterfunktionen zu überprüfen. Das gelte insbesondere für große Gebäudekomplexe.

Brandgeruch zog mehr als 100 Kilometer weit

Diese Nachricht wurde am 21.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.