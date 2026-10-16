New York
UNO-Sicherheitsrat verurteilt Huthi-Angriffe auf Saudi-Arabien

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat die Angriffe der Huthi-Miliz gegen Saudi-Arabien verurteilt.

    Sicht auf die kreisförmige Sitzordnung im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen während einer Sitzung
    Der UNO-Sicherheitsrat in New York (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)
    Die 15 Mitgliedsstaaten sprachen in einer einstimmig verabschiedeten Erklärung von rücksichtslosen Angriffen der pro-iranischen Rebellen auf den Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad. Zugleich hob der Sicherheitsrat das Selbstverteidigungsrecht Saudi-Arabiens hervor.
    Die aus dem Jemen stammende Huthi-Miliz hat den Flughafen von Riad seit Monatsbeginn wiederholt angegriffen. Bei einem der Vorfälle wurden 13 Menschen getötet.
    Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.