Der UNO-Sicherheitsrat in New York (picture alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Die 15 Mitgliedsstaaten sprachen in einer einstimmig verabschiedeten Erklärung von rücksichtslosen Angriffen der pro-iranischen Rebellen auf den Flughafen der saudischen Hauptstadt Riad. Zugleich hob der Sicherheitsrat das Selbstverteidigungsrecht Saudi-Arabiens hervor.

Die aus dem Jemen stammende Huthi-Miliz hat den Flughafen von Riad seit Monatsbeginn wiederholt angegriffen. Bei einem der Vorfälle wurden 13 Menschen getötet.

Diese Nachricht wurde am 16.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.