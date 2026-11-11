Vereinigte Arabische Emirate

Trilaterale-Verhandlungen zwischen Russland, der Ukraine und den USA. (picture alliance / Tass / Grigory Sysoyev)

Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj wird es dabei um eine Deeskalation im Energiebereich und ein mögliches Dreiertreffen auf Präsidentenebene unter Einbeziehung der USA gehen. Das gestrige erste Gespräch seit Februar war unter Vermittlung Washingtons zustandegekommen. Selenskyj nannte die Beratungen konstruktiv. Es seien humanitäre Fragen wie der Austausch von Kriegsgefangenen und die Rückführung von Kindern erörtert worden. Außerdem sei es um Sicherheitsgarantien gegangen. Von russischer Seite gab es keine Stellungnahme.

US-Außenminister Rubio betonte, es bleibe noch viel Arbeit zu erledigen. Er stellte langfristig eine Einbeziehung europäischer Unterhändler in die Gespräche in Aussicht. An den derzeitigenVerhandlungen sind Europäische Staaten nicht direkt beteiligt.

Diese Nachricht wurde am 11.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.