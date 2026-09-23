Vereinte Nationen

US-Außenminister Rubio am Rande der UNO-Generalversammlung in New York (AFP / YUKI IWAMURA)

Er äußerte sich nach einem Gespräch mit seinem russischen Amtskollegen Lawrow am Rande der UNO-Generaldebatte in New York. Im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen erteilte Lawrow erneut allen Überlegungen zu einer Waffenruhe im Krieg gegen die Ukraine eine Absage.

Die USA bemühen sich weiter um eine Vermittlung zwischen den Konfliktparteien. Außenminister Rubio gab bekannt, dass die USA den russischen Staatschef Putin zum diesjährigen G20-Gipfel in Miami eingeladen haben. Er hoffe, dass Russlands Präsident die Einladung annehme. Putin hatte in den vergangenen Jahren nicht an den Treffen teilgenommen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich zuvor für ein Gespräch mit Putin bei dem Gipfel ausgesprochen. Der Kreml wies den Vorschlag zurück.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.