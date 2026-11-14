Stundenlange Störung

Störung im US-Flugverkehr (IMAGO / Anadolu Agency / IMAGO / Jacek Boczarski)

Gefahr für die Bevölkerung habe zu keinem Zeitpunkt bestanden. Mullin betonte, es gebe keinen Zusammenhang mit den weltweiten Problemen des Software-Herstellers Microsoft. Auch ein Hackerangriff wurde als Ursache ausgeschlossen. Das Kommunikationssystem der US-Luftsicherheit gilt als veraltet. Im vergangenen Jahr bewilligte der Kongress 12,5 Milliarden Dollar für eine Modernisierung.

Von der technischen Störung waren nahezu alle Flugsicherheitszentralen in den USA betroffen. Tausende Starts wurden ausgesetzt. Zehntausende Passagiere strandeten an den Flughäfen. Auch Flüge aus Europa wurden verschoben. Die Folgen dürften sich auch auf den internationalen Flugverkehr am heutigen Samstag auswirken.

Diese Nachricht wurde am 14.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.