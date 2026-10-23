Satelliten-Internet

Mitglieder der ukrainischen Armee überwachen russische Streitkräfte mithilfe der Starlink-Technologie. (IMAGO / Pacific Press Agency / Lev Radin)

Ob er mit Musk darüber gesprochen habe, ließ Trump offen. Das "Wall Street Journal" berichtet unter Berufung auf ukrainische Militärvertreter, dass die Geschwindigkeit von Starlink in der Ukraine deutlich gestiegen sei. Eine offizielle Bestätigung aus Kiew gibt es bisher nicht.

Präsident Selenskyj hatte wiederholt über Probleme beim Einsatz des Satelliten-Internets berichtet und dafür Musk und die US-Regierung verantwortlich gemacht. Starlink spielt für die Kommunikation der ukrainischen Streitkräfte sowie für den Einsatz von Abfangdrohnen eine zentrale Rolle.

Diese Nachricht wurde am 23.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.