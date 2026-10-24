Handelsstreit ihrer Länder: Der kanadische Premier Mark Carney und US-Präsident Donald Trump (Archivbild). (AFP / EVAN VUCCI)

Die republikanische Senatorin Collins aus dem Bundesstaat Maine an der Grenze zu Kanada erklärte, sie habe Zollausnahmen für Produkte erreicht, die für die hiesige Landwirtschaft von großer Bedeutung seien. So seien etwa Heidelbeerzüchter in Maine auf spezielle Ernteboxen aus Kanada angewiesen.

Die Zölle gegen das Nachbarland stoßen auch in anderen US-Bundesstaaten an der Grenze zu Kanada auf Kritik. Auch dortige Politiker von Präsident Trumps Republikanern lehnen sie ab und betrachten sie als Belastung im derzeitigen Wahlkampf für die Zwischenwahlen in zehn Tagen.

Präsident Trump hatte im März Zölle von bis zu 25 Prozent auf die meisten kanadischen Waren verhängt und diese später auf teils 50 Prozent angehoben. Das Nachbarland reagierte mit Gegenzöllen. Eine Einigung in dem Handelskonflikt ist derzeit nicht in Sicht.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.