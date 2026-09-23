Jared Kushner (l) und Steve Witkoff sprachen mit iranischer Delegation. (Jacquelyn Martin/POOL AP/dpa)

Es sind die ersten Verhandlungen seit dem Scheitern der Waffenruhe im Juni. US-Präsident Trump berichtete von einem "sehr produktiven", drei Stunden langen Treffen von US-Vertretern mit der iranischen Delegation. Ansonsten machte er keine Angaben. Trump hatte dem Iran zuvor mit Vernichtung gedroht, sollte nicht bald eine Vereinbarung zur Beendigung des Krieges erzielt werden.

Der US-Gesandte Witkoff erklärte, die Gespräche seien über Vermittler geführt worden, die zwischen den amerikanischen und iranischen Delegationen hin- und hergewechselt seien.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.