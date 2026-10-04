Ein B 52H Stratofortress Langstreckenbomber des 20th Bomb Squadron der US Air Force. (imago images / Björn Trotzki)

Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf einen Regierungsvertreter in Washington, der anonym bleiben wolle. Die Flugzeuge würden auf ihre Heimatbasen in den USA zurückgeflogen. Beobachter des britischen Militärflughafens berichteten von zahlreichen Maschinen, die bereits gestartet seien.

Der Luftwaffenstützpunkt Fairford in Großbritannien war zuletzt Gegenstand von Terrorermittlungen. Vor einer Woche waren fünf Personen in der Umgebung festgenommen worden, die im Verdacht standen, einen Anschlag verüben zu wollen. Die britischen Ermittlern gehen auch Hinweisen auf eine Verbindung auf iranische Auftraggeber nach.

Die USA nutzten die in Fairford stationierten Langstreckenbomber zuletzt für Luftangriffe auf den Iran.

Diese Nachricht wurde am 04.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.