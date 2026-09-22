Uneinigkeit in der EU

Die EU verhandelt weiter über die Sanktionen gegen Russland. (picture alliance | dpa | Alicia Windzio)

Dazu kamen die Botschafter der 27 Mitgliedstaaten zusammen. Die Strafmaßnahmen gegen rund 3.000 Personen und Unternehmen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine enden heute Nacht, wenn sie nicht einstimmig verlängert werden. Streitpunkt ist die Aufhebung der Sanktionen gegen zwei russische Oligarchen, die unter anderem von Frankreich gefordert wird. Medienberichten zufolge will die Regierung in Paris dadurch die Freilassung von mehreren in Aserbaidschan festgehaltenen französischen Staatsbürgern erwirken. Lettland lehnt den Vorstoß ab.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.