Uneinigkeit in der EU

Die EU verhandelt weiter über die Sanktionen gegen Russland. (picture alliance | dpa | Alicia Windzio)

Die Strafmaßnahmen gegen rund 3.000 Personen und Unternehmen wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine enden heute Nacht, wenn sie nicht einstimmig verlängert werden. Streitpunkt ist die Aufhebung der Sanktionen gegen zwei russische Oligarchen, die unter anderem von Frankreich gefordert wird. Medienberichten zufolge will die Regierung in Paris dadurch die Freilassung von mehreren in Aserbaidschan festgehaltenen französischen Staatsbürgern erwirken.

Unterdessen melden mehrere Nachrichtenagenturen, dass es eine Einigung gibt. Demnach sollen die beiden Oligarchen von der Sanktionsliste genommen werden. Im Gegenzug sollen die Maßnahmen gegen ‌die verbleibenden 3000 Personen und Einrichtungen ⁠um drei Jahre verlängert werden. ⁠Lettland habe als letztes Land seinen Widerstand gegen den Kompromiss aufgegeben, heißt es weiter.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.