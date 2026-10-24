Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (Archivbild) (dpa / Oliver Berg)

Er sprach von einer spannenden Idee. Ein einfacher Zugang zu den Angeboten von Bus und Bahn sei wichtig, sagte der CDU-Politiker dem Kölner-Stadtanzeiger. Zwar hätten die Verkehrsminister der Länder das Thema wegen offener Fragen zur Finanzierung und Umsetzung vertagt. Er beobachte die weitere Entwicklung aber mit Interesse, sagte Bilger.

Nordrhein-Westfalen und Hamburg hatten vorgeschlagen, einen bundesweiten Tarif im Regionalverkehr einzuführen. Fahrgäste sollen nur für die Strecken zahlen, die sie tatsächlich zurücklegen - pro Monat aber höchstens den Preis des Deutschlandtickets.

Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.