ÖPNV
Verkehrsminister Bilger: Deutschlandticket für Gelegenheitsfahrerer ist "spannende Idee"

Bundesverkehrsminister Bilger begrüßt den Vorschlag eines bundesweiten Tickets für gelegentliche Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln.

    Steffen Bilger (CDU), Bundesverkehrsminister spricht auf einer Pressekonferenz.
    Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (Archivbild) (dpa / Oliver Berg)
    Er sprach von einer spannenden Idee. Ein einfacher Zugang zu den Angeboten von Bus und Bahn sei wichtig, sagte der CDU-Politiker dem Kölner-Stadtanzeiger. Zwar hätten die Verkehrsminister der Länder das Thema wegen offener Fragen zur Finanzierung und Umsetzung vertagt. Er beobachte die weitere Entwicklung aber mit Interesse, sagte Bilger.
    Nordrhein-Westfalen und Hamburg hatten vorgeschlagen, einen bundesweiten Tarif im Regionalverkehr einzuführen. Fahrgäste sollen nur für die Strecken zahlen, die sie tatsächlich zurücklegen - pro Monat aber höchstens den Preis des Deutschlandtickets.
    Diese Nachricht wurde am 24.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.