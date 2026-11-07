CDU-Parteikollege

CDU-Bundestagsabgeordneter, Roderich Kiesewetter. (picture alliance / Geisler-Fotopress / Bernd Elmenthaler / Geisler-Fotopr)

Merz erkenne den Begriff der gestaltenden Politik erst sehr spät, sagte Kiesewetter im ZDF. Merz sei es wichtig gewesen, Bundeskanzler zu werden. Es müsse einem Kanzler aber gelingen, die Leute mitzunehmen.

Besonders scharf kritisierte er Merz’ Rolle bei der Auswahl einer Kandidatin oder eines Kandidaten für das Bundespräsidentenamt. Ausgerechnet bei einem solchen Spitzenamt – Zitat – "so zu dilettieren und zu verzögern", das sei "bitter", führte Kiesewetter aus. Man erlebe gerade eine "verstolperte, handwerklich schwierige Phase". Und es sei nicht das erste Mal, dass in Personalfragen unabgestimmt Vorschläge gemacht worden seien. Man dürfe die Namen von möglichen Kandidaten, die redliche Arbeit leisteten, nicht vorher beschädigen. In der Politik gilt es als problematisch, wenn Personen ohne vorherige Einigung für ein Amt genannt werden. Ein späteres Übergehen lässt sie als Verlierer dastehen und beschädigt ihre Autorität.

Kiesewetter spricht sich für Aigner aus

Aktuell ist vor allem der Name der Präsidentin des Bayerischen Landtags, Aigner, von der CSU im Gespräch. Kiesewetter sprach sich für ihre Nominierung aus. Das Vorschlagsrecht hat dieses Mal nach den politischen Gepflogenheiten die Union. Noch hat sie niemanden offiziell benannt. Die CSU schlug Aigner vor. Merz sprach sich bisher nur allgemein für eine Frau als Bundespräsidentin aus. Inzwischen melden mehrere Medien übereinstimmend, die Union habe sich auf Aigner verständigt.

Das neue Staatsoberhaupt wird am 30. Januar 2027 von der Bundesversammlung gewählt, die sich aus den 630 Bundestagsabgeordneten und genauso vielen Wahlleuten aus den Ländern zusammensetzt. Amtsinhaber Steinmeier darf nach zwei Amtszeiten nicht wieder antreten. Das Vorschlagsrecht hat nach den politischen Gepflogenheiten die Union. Noch hat sie niemanden offiziell benannt. Die CSU schlug Aigner vor. Merz sprach sich bisher nur allgemein für eine Frau als Bundespräsidentin aus.

Diese Nachricht wurde am 07.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.