US-Verteidigungsminister Pete Hegseth (IMAGO / ZUMA Press / Matt Kaminsky)

Hegseth sagte in Washington, dies sei kein Patriotismus, sondern Sabotage. Die Versuche, ihn wegen Machtmissbrauchs im Iran-Krieg anzuklagen, würden scheitern. - Der republikanische Abgeordnete Massie hatte gestern im Repräsentantenhaus einen Antrag für ein sogenanntes Impeachement eingereicht. Die Kongresskammer könnte noch in dieser Woche darüber abstimmen.

US-Präsident Trump verteidigte Hegseth und behauptete, dieser habe zwei Kriege gewonnen. Zugleich beschimpfte er den Abgeordneten Massie als Verlierer.

Diese Nachricht wurde am 10.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.