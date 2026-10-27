Boris Pistorius (SPD), Bundesverteidigungsminister (Archivbild). (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Europa müsse mehr Verantwortung für seine eigene Sicherheit übernehmen und die Verteidigungsausgaben weiter erhöhen, schreiben die Minister nach ihrem gestrigen Treffen in Paris in einem Gastbeitrag für den Berliner "Tagesspiegel". Die in der sogenannten E5-Gruppe zusammengeschlossenen Staaten plädieren zudem für eine engere Kooperation und den Ausbau der europäischen Verteidigungsindustrie.

Zugleich betonen sie die Bedeutung der Ukraine. Die Souveränität und Verteidigungsfähigkeit des Landes seien, so die Minister, entscheidend für die euro-atlantische Sicherheit. Als Teil der sogenannten Koalition der Willigen sei man zudem entschlossen, der Ukraine Sicherheitsgarantien zu geben, sobald ein Waffenstillstand oder Friedensabkommen mit Russland ausgehandelt sei.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.