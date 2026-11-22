Wer nur auf steigende Mieten schaue, übersehe, dass auch die Einkommen deutlich gestiegen seien, hieß es. (picture alliance / Schoening )

Tatsächlich müssen Menschen vielerorts in Deutschland heute weniger arbeiten als vor 20 Jahren, um sich ihre Miete leisten zu können, wie das ifo Institut Dresden und das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut errechnet haben. Wer nur auf steigende Mieten schaue, übersehe, dass auch die Einkommen deutlich gestiegen seien. Entscheidend sei, ob Einkommen schneller zulegten als Wohnkosten.

In Bayern etwa hat sich demnach nur in rund einem Drittel der Regionen die Zeit signifikant erhöht, die man arbeiten muss, um die Monatsmiete für einen Quadratmeter Wohnung zu begleichen. Auch in Thüringen müssen viele für ihre Miete im Schnitt deutlich weniger Arbeitszeit aufwenden: 2024 waren im Schnitt rund 20 Minuten und 2 Sekunden – 2004: 29 Minuten und 23 Sekunden. In Nordrhein-Westfalen erhöhte sich die benötigte Arbeitszeit den Angaben zufolge in lediglich drei von 53 Kreisen und kreisfreien Städten: in Viersen, Steinfurt und Dortmund.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.