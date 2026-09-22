Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos Jr. (M) (Uncredited / Malacanang Presidenti / Uncredited)

Das teilte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach einem Gespräch mit dem philippinischen Präsidenten Marcos Jr. mit. Der EU-Kommissar für Handel und wirtschaftliche ⁠Sicherheit, Sefcovic, und ⁠die philippinische HandelsministerinRoque ⁠erklärten in einer gemeinsamen ⁠Mitteilung, die Unterhändler seien ‌angewiesen worden, das Abkommen so schnell wie möglich final auszuarbeiten.

Es zielt darauf ab, die bilateralen ​Handels- und Investitionsbeziehungen zu vertiefen sowie angesichts ‌globaler Schwankungen breiter aufzustellen. Davon sollen neben der Industrie auch kleine und mittlere Unternehmen, die Landwirtschaft sowie Verbraucher profitieren. Zudem soll der Pakt für ‌faire ‌Regeln und größere Planbarkeit sorgen.

Diese Nachricht wurde am 22.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.