Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen (Omar Havana/AP/dpa)

Das Geld für die zusätzlichen Finanzhilfen will die EU-Kommission im Namen der Europäischen Union am Kapitalmarkt aufnehmen und an die Ukraine weiterverleihen. Als Sicherheit soll der von allen 27 EU-Staaten finanzierte EU-Haushalt dienen.

Streit um Garantien in der EU

Von der Leyen kommt damit Forderungen von Bundeskanzler Merz nach. Dieser hatte zuletzt indirekt mit einer Blockade der laufenden Verhandlungen über den nächsten langfristigen EU-Haushalt gedroht, sollte die Ukraine-Finanzierung nicht von allen EU-Mitgliedern getragen werden. Tschechien, die Slowakei, Ungarn und Bulgarien hatten zuvor deutlich gemacht, dass sie sich an dem Darlehen nicht beteiligen wollen.

Die Europäische Union hatte für dieses und kommendes Jahr bereits ein Darlehen von 90 Milliarden Euro für die Ukraine freigegeben.

Von der Leyen kündigte außerdem ein 22. Sanktionspaket gegen Russland an. Die Kommission werde die Maßnahmen kommende Woche vorstellen.

Diese Nachricht wurde am 18.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.