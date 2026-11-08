Es muss immer wieder von Notstromaggregaten versorgt werden: Das von Russland besetzte AKW Saporischschja. (picture alliance / abaca | Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA)

Dies teilten die von Moskau eingesetzte Leitung der Anlage und die Internationale Atomenergiebehörde mit. Nach Angaben der IAEA wurde die Stromleitung aus noch ungeklärter Ursache unterbrochen. Die russische Kraftwerksleitung erklärte, die Verbindung sei durch einen automatischen Schutzmechanismus ⁠abgeschaltet ⁠worden.

Das Kraftwerk verfügt der IAEA zufolge über ausreichend Treibstoff, um die Dieselgeneratoren ⁠etwa zwei Wochen lang zu betreiben. Das größte Atomkraftwerk Europas ⁠produziert derzeit keinen Strom, benötigt jedoch Energie zur ‌Kühlung der Brennstäbe. Russische Truppen hatten die Anlage kurz nach Beginn der Invasion im Februar 2022 besetzt.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.