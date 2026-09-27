Polizeieinsatz an der britischen Militärbasis Fairford in England. (AFP / JUSTIN TALLIS)

Die Männer stehen im Verdacht, einen Anschlag vorbereitet zu haben. Zudem wird gegen sie wegen möglicher Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.

Die Festnahmen erfolgten, nachdem der Polizei in Gloucestershire drei verdächtige Fahrzeuge aufgefallen waren. Diese seien in der vergangenen Nacht in Richtung des Luftwaffenstützpunkts Fairford unterwegs gewesen. US-Präsident Trump zufolge hätten die Festgenommenen großen Schaden anrichten wollen. Trump lobte die Zusammenarbeit mit Großbritannien.

Erst im März hatten die US-Streitkräfte Langstreckenbomber nach Fairford verlegt. Die britische Regierung hatte den USA zuvor erlaubt, von der Basis aus Angriffe auf iranische Raketenstellungen zu fliegen.

Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.