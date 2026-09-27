Großbritannien
Vorfall an von den USA genutzter Militärbasis Fairford - Fünf Männer wegen Terrorverdachts festgenommen

Nach der Festnahme von fünf Männern in der Nähe einer von den USA genutzten Militärbasis in Südwestengland gehen die Ermittler von einem terroristischen Hintergrund aus.

    Mehrere Polizeifahrzeuge und ein Pavillion auf einer Wiese, dazwischen laufen und sitzen mehrere Polizistinnen und Polizisten.
    Polizeieinsatz an der britischen Militärbasis Fairford in England. (AFP / JUSTIN TALLIS)
    Die Männer stehen im Verdacht, einen Anschlag vorbereitet zu haben. Zudem wird gegen sie wegen möglicher Verstöße gegen das Sprengstoffgesetz ermittelt.
    Die Festnahmen erfolgten, nachdem der Polizei in Gloucestershire drei verdächtige Fahrzeuge aufgefallen waren. Diese seien in der vergangenen Nacht in Richtung des Luftwaffenstützpunkts Fairford unterwegs gewesen. US-Präsident Trump zufolge hätten die Festgenommenen großen Schaden anrichten wollen. Trump lobte die Zusammenarbeit mit Großbritannien.
    Erst im März hatten die US-Streitkräfte Langstreckenbomber nach Fairford verlegt. Die britische Regierung hatte den USA zuvor erlaubt, von der Basis aus Angriffe auf iranische Raketenstellungen zu fliegen.
    Diese Nachricht wurde am 27.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.