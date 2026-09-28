Nach Gespräch mit Lawrow in New York

Zum ersten Mal seit Beginn des Ukraine-Kriegs haben sich die Außenminister von Deutschland und Russland zu Gesprächen getroffen. (Michael Kappeler / dpa)

Diese ergäben nur Sinn, wenn Russland ernsthaft zu Verhandlungen bereit sei, sagte der CDU-Politiker bei einem Treffen mit seinem niederländischen Kollegen Berendsen. Er könne diese Bereitschaft jedoch nicht erkennen, betonte Wadephul. Alle, die immer gefordert hätten, man müsse endlich mit Russland direkte Gespräche führen, sähen nun, dass auch diese nichts brächten, wenn die andere Seite auf ihrer Kriegsführung beharre. Wadephul forderte, den internationalen Druck auf Russland weiter zu erhöhen.

Der deutsche Außenminister hatte sich am Samstag am Rande der UNO-Generalversammlung in New York rund 20 Minuten lang mit Lawrow getroffen. Dieser hatte sich im Anschluss abschätzig über die Unterredung geäußert und erklärt, sie habe nichts Neues erbracht.

Diese Nachricht wurde am 28.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.