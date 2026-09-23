Vereinte Nationen
Wadephul: "UNO-Sicherheitsrat muss handlungsfähiger werden"

Bundesaußenminister Wadephul hat sich am Rande der Generaldebatte der Vereinten Nationen in New York für Reformen des UNO-Sicherheitsrates ausgesprochen. Blockaden müssten aufgehoben und der Sicherheitsrat wieder handlungsfähiger werden, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk.

    Hamburg: Außenminister Johann Wadephul (CDU) steht während des zweiten Teils der offiziellen Eröffnung des 17. Harbour Front Literaturfestivals Hamburgs auf der Bühne im Thalia Theater.
    Außenminister Johann Wadephul (CDU) (Georg Wendt/dpa)
    Abgesehen vom deutschen Interesse an einer Mitgliedschaft sei es ein unhaltbarer Zustand, dass etwa Afrika überhaupt nicht in dem Gremium repräsentiert sei. Die nächsten fünf Jahre müssten unter einer neuen Generalsekretärin oder einem neuen Generalsekretär Reformjahre werden. Wadephul betonte, die Vereinten Nationen seien viel stärker als viele gedacht hätten. Dies zeige auch die gestrige Teilnahme von US-Präsident Trump an der Generaldebatte. Die USA würden mit vollem Engagement als Partner in der Weltorganisation gebraucht.
    Wadephul vertritt Deutschland in New York zusammen mit Bundesumweltminister Schneider und Entwicklungsministerin Alabali Radovan.
    Das Interview mit Außenminister Johann Wadephul kann hier nachgehört werden .
    Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.