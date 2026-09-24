Vereinte Nationen

Johann Wadephul (CDU) bei der Sitzung des UNO Sicherheitsrats (picture alliance / dpa / Michael Kappeler)

Wadephul sagte in New York, Russlands Angriffe gegen Länder, die die Ukraine und das Völkerrecht unterstützten, hätten eine neue Stufe der Aggression erreicht.

Er verwies unter anderem auf den versuchten Anschlag mit einer Sprengstoff-Drohne am Flughafen Leipzig/Halle, für den die Bundesregierung Russland verantwortlich macht.

Selenskyj: "Patient Null muss gestoppt werden"

Der ukrainische Präsident Selenskyj appellierte in einer Rede bei der UNO-Vollversammlung an die Weltgemeinschaft, Russland gemeinsam aufzuhalten. Er bezeichnete Putin als "Patient Null", von dem sich die Idee des Krieges verbreite und der die Welt für alle gefährlicher mache.

Selenskyj betonte, Russland unter Putin bedrohe auch die Republik Moldau, Polen und die baltischen Staaten. Zudem verwies er auf Syrien und Länder in Afrika, die leidvolle Erfahrungen mit russischer Brutalität gemacht hätten.

USA laden Putin zu G20-Gipfel ein

US-Außenminister Rubio äußerte sich in New York beunruhigt über eine mögliche Ausweitung des Ukraine-Kriegs auf weitere Länder. Zugleich gab er bekannt, dass die USA Putin zum diesjährigen G20-Gipfel in Miami eingeladen haben. Er hoffe, dass Russlands Präsident die Einladung annehme.

Putin hatte in den vergangenen Jahren nicht an den Treffen teilgenommen. Der ukrainische Präsident Selenskyj hatte sich zuvor für ein Gespräch mit Putin bei dem Gipfel ausgesprochen. Der Kreml wies den Vorschlag zurück.

Diese Nachricht wurde am 24.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.