Menschen in der ukranischen Hauptstadt Kiew rufen die internationale Gemeinschaft auf, Oleschky zur Hilfe zu kommen. (dpa / Photoshot)

Die Feuerpause soll die Versorgung der Bevölkerung mit dringend benötigten Lebensmitteln und Medikamenten ermöglichen. Auch eine Evakuierung von Zivilisten ist geplant. Das russische Verteidigungsministerium teilte in der Nacht mit, man habe das Feuer in der Region eingestellt, damit der humanitäre Einsatz vorbereitet werden könne. Oleschky befindet sich im russisch besetzten Teil der Region Kherson. Die Stadt ist vermint, die Bevölkerung wurde zeitweise mit Drohnen durch das ukrainische Militär versorgt.

Die US-Regierung hatte die Einigung zwischen Russland und der Ukraine auf eine Waffenruhe angekündigt. Als Vermittlerin trat nach Angaben des Weißen Hauses First Lady Melania Trump auf. Wie lange die Feuerpause gelten soll, ist unklar.

Diese Nachricht wurde am 27.10.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.