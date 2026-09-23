Nach Wahlniederlagen

Kanzleramtschefin Nina Warken: Reformen kommen schnell und werden nicht abgeschwächt. (imago / ESDES.Pictures / Bernd Elmenthaler)

Die CDU-Politikerin sagte vor Wirtschaftsvertretern in Berlin, das Land brauche mutige und umfassende Reformen, die jetzt schnell umgesetzt würden. Sie nannte flexiblere Arbeitszeiten, Stabilisierung ⁠der Pflege- und Gesundheitssysteme sowie den Bürokratieabbau. Warken betonte, die Koalition müsse nun Knoten lösen.

Nach den jüngsten Landtagswahlen wurden vor allem aus der SPD Forderungen laut, die Reformpläne zu überdenken. Bundeskanzler Merz hatte nach einem Treffen mit der Unionsfraktion gestern bekräftigt, dass er am Reformkurs festhalte.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.