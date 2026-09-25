Dem Sender CNN zufolge ließ die Regierung lediglich einen Fotografen und einen Tontechniker zu, nicht aber einen Reporter und einen Produzenten. Auch eine Journalistin von MS Now durfte nicht zur Begrüßung Xis.
Ein US-Bundesrichter hatte zuvor angeordnet, dass der Zugang von CNN, MS Now und "Politico" zum Weißen Haus vorläufig wiederhergestellt werden müsse. Die drei Medien waren wegen ihrer Berichterstattung von der Regierung ausgeschlossen worden.
Diese Nachricht wurde am 25.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.