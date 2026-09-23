Der Verdi-Vorsitzende Werneke übt Kritik am neuen Tankrabatt. (picture alliance / dpa / Monika Skolimowska)

Der Verdi-Vorsitzende Werneke sagte dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, die von Oktober bis Dezember geplante Senkung der Energiesteuer gehe zulasten der Steuerzahler. Besser wären aus seiner Sicht gezielte Unterstützungen für Bezieher niedriger bis mittlerer Einkommen gewesen.

Der ADAC forderte, die Zwölf-Uhr-Regel an den Tankstellen wieder abzuschaffen. Sie habe zwar die Zahl der täglichen Preisänderungen reduziert und den Zeitpunkt der Preiserhöhung vorhersehbar gemacht. Die Preise selbst seien aber keinesfalls gesunken. Vielmehr habe sich die Preisdifferenz innerhalb eines Tages deutlich ausgeweitet.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.