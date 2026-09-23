Die Straße von Hormus ist zum internationalen Brennpunkt geworden - und havarierte Tanker führen zu großen Umweltschäden. (picture alliance / dpa / The Visible Earth)

Wie Greenpeace dem Deutschlandfunk nach Auswertung aktueller Satellitenbilder mitteilte, breitet sich unter anderem auf der Seite des Oman ein Ölteppich im Schutzgebiet des Musandam Nationalparks aus. Vor kurzem hatten Bilder bereits auf der iranischen Seite der Meerenge mehrere Ölteppiche vor den Schutzgebieten von Tiap und Minab dokumentiert.

Weiter südlich außerhalb der Straße von Hormus hat Öl aus dem havarierten Tanker Caroline Bezengi inzwischen die omanische Küste erreicht. Das Schiff wird der sogenannten russischen Schattenflotte zugerechnet. Warum die Caroline Bezengi leckt, ist weiter ungeklärt, genauso wie die Frage, ob die übrigen Ölaustritte Kampfhandlungen zuzuordnen sind.

Diese Nachricht wurde am 23.09.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.