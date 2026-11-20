Die Teilnehmer des Klimagipfels Cop31 im türkischen Antalya ringen noch um eine Abschlusserklärung. (Anadolu Agency)

Gestern hatte die Verhandlungsführung einen abgeschwächten Beschlussentwurf vorgelegt. Dieser fiel deutlich kürzer als der erste aus. Zudem ist vom Ausstieg aus "fossilen Energieträgern" nicht mehr die Rede. Panama erklärte bereits, einen gemeinsamen Beschluss zu blockieren, wenn es keine ehrgeizigeren Bekenntnisse zum Klimaschutz gebe.

Die Expertin Linda Kalcher von der Denkfabrik "Strategic Perspectives" bewertet die bisherigen Beratungen dennoch positiv. Kalcher sagte im Deutschlandfunk , bei einer Zusammenkunft einer so großen Zahl von Ländern bestünde eine Einigung häufig nur aus dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das sei vor dem Hintergrund der Forderungen von Wissenschaftlern vielleicht nicht ambitioniert genug, dennoch sei es wichtig, einen gemeinsamen Weg beizubehalten.

Kalcher: Teilnahmeverzicht der USA "bedenklich"

Kalcher bezeichnete es als bedenklich, dass die USA auf eine Teilnahme am Gipfel verzichtet hatten. Allerdings stehe die aktuelle Ausrichtung Chinas im Gegensatz zum Bekenntnis der USA zu fossiler Energie. Die Regierung in Peking habe klar die wirtschaftlichen Möglichkeiten von E-Autos, Windkraft und Wärmepumpen erkannt.

Dass auch Bundeskanzler Merz Antalya ferngeblieben ist, nannte Kalcher enttäuschend. Es sei wichtig, dass der CDU-Politiker nun dafür auf europäischer Ebene die Klimapolitik vorantreibe.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.