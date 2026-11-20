Die Teilnehmer des Klimagipfels Cop31 im türkischen Antalya ringen noch um eine Abschlusserklärung. (Anadolu Agency)

Eine Vertreterin der Europäischen Union sagte in Antalya, der bisherige Entwurf sei nicht ausbalanciert. Es brauche wesentliche Änderungen. Andernfalls sei es möglich, dass es keine Abschlusserklärung gebe.

Zuvor hatte eine Allianz von rund 20 Ländern, darunter Deutschland, für konkrete Schritte beim Ausstieg aus fossiler Energie geworben. Bundesumweltminister Schneider sagte, wir müssten aufhören, unsere Welt zu verbrennen. Einige Teilnehmerländer wollten nicht, dass auf der Konferenz von fossilen Brennstoffen gesprochen werde, weil sie damit viel Geld verdienten, ergänzte der SPD-Politiker mit Blick auf Ölförderländer wie Saudi-Arabien und Russland.

Gestern hatte die Verhandlungsführung einen abgeschwächten Beschlussentwurf vorgelegt. Dieser fiel deutlich kürzer als der erste aus. Zudem ist vom Ausstieg aus "fossilen Energieträgern" nicht mehr die Rede. Panama erklärte bereits, einen gemeinsamen Beschluss zu blockieren, wenn es keine ehrgeizigeren Bekenntnisse zum Klimaschutz gebe.

Kalcher: Teilnahmeverzicht der USA bedenklich

Die Expertin Linda Kalcher von der Denkfabrik "Strategic Perspectives" bewertete die bisherigen Beratungen positiv. Kalcher sagte im Deutschlandfunk , bei einer Zusammenkunft einer so großen Zahl von Ländern bestünde eine Einigung häufig nur aus dem kleinsten gemeinsamen Nenner. Das sei vor dem Hintergrund der Forderungen von Wissenschaftlern vielleicht nicht ambitioniert genug, dennoch sei es wichtig, einen gemeinsamen Weg beizubehalten.

Sie bezeichnete es als bedenklich, dass die USA auf eine Teilnahme am Gipfel verzichtet hatten. Allerdings stehe die aktuelle Ausrichtung Chinas im Gegensatz zum Bekenntnis der USA zu fossiler Energie. Die Regierung in Peking habe klar die wirtschaftlichen Möglichkeiten von E-Autos, Windkraft und Wärmepumpen erkannt. Dass auch Bundeskanzler Merz Antalya ferngeblieben ist, nannte Kalcher enttäuschend. Es sei wichtig, dass der CDU-Politiker nun dafür auf europäischer Ebene die Klimapolitik vorantreibe.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.